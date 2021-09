Quel giorno me lo ricordo molto bene, come tutti d'altronde. Io ero in banca, poco più che ventenne, mi avevano assunto da poco, ero addetto ai fondi d’investimento. In poche ore tutto è cambiato: molti realizzarono che avrebbero perso gran parte dei loro risparmi e si scatenò il panico. I clienti che continuavano a chiamare, risposte che non c’erano. Quell’evento, catastrofico, cruciale, disumano, cambiò l’economia mondiale e le vite di tutti. Anni dopo sono stato a New York, passare da Ground Zero è stato surreale.

Ho ancora il diario di quel giorno: avevo scritto di mattina, arrabbiata perché il mio ragazzo di allora non mi aveva telefonato, avevamo litigato, eravamo in freddo ed era quello il mio pensiero della giornata. Di pomeriggio mia madre mi chiamò dall'altra stanza, mi disse solo che le aveva telefonato una sua amica e le aveva detto di accendere la TV. Sedute sul divano guardammo le immagini, e a osservare la scena oggi dall'esterno vedo nitide le pagine del mio diario, nel cassetto di quella stessa casa, sbiadirsi e farsi piccolissime.

Ero a Berlino. La mattina avevo visitato la sede del Parlamento (Reichstag). Appena giunse la notizia dell’attentato il Reichstag fu chiuso. - @GiuseppeLopardi

Ero in montagna con mia figlia davanti alla tele. Non ci ha fatto né caldo né freddo, credevamo fosse un film. Poi mia sorella ha detto dell’attentato. Nessuno di noi poteva crederci - @monty36082071

Guardavo un film si RAI 1, fino a quando non andò in onda l'edizione straordinaria del TG, non ho mai saputo il finale di quel film... - @LVeraci

colloquio di lavoro e dagli schermi dell'ufficio arrivavano le immagini delle torri - @Mako76_

a casa, incinta del mio secondo figlio. Reduce da una notte di guardia, assistetti al dramma in TV. - @Amaccagno66Anna

Avevo appena dato le dimissioni dalla Mondadori… e mi ha chiamato mio marito… lui era al telefono con la sede di Merrill Linch a New York… proprio sotto le torri… è stato terribile: piangeva come una fontana! - Monica Ferrari

A casa, studiando per un concorso e avevo la tv accesa, quando uno speciale del tg mi fece vedere l'accaduto, ma nessuno aveva ancora capito. Ricordo bene lo sgomento del momento...quando poi ci fu il secondo attacco arrivò il pianto con telefonate varie - @1970Germano

Idem. Ero ad un corso in videoconferenza e passarono, da remoto, le immagini. Pensavamo ad un trailer di un nuovo film. - @chandler14082

Facevo la mia prima vacanza dopo 7 anni all'isola d'elba - @Stella55220254

Ero in Questura a lavorare a un’indagine. Ho visto i poliziotti che guardavano sconvolti la tv. Ho pensato a un film, ma le loro facce mi hanno fatto capire che non lo era. Incredibile - @CauSerafina

Due giorni prima cioè il 9 settemb sono appena tornato dagli Stati Uniti, 11 settemb ero di servizio su una nave della Marina militare, quel giorno ho avuto tanta paura che potesse capitare qualcosa di grave, nell'aria si sentiva che eravamo in guerra ma con un nemico invisibile - @umtcicero

Seduta al tavolo in salotto a fare gli esercizi preparatori del nuovo libro di fisica, perché mia madre se non mi rompeva i coglioni coi compiti delle vacanze pure quando non li avevo non era contenta. - @real_arianthro

appena rientrato dal mio turno, mi son sdraiato sul divano, acceso la tv e rimasto a bocca aperta - @e_falce

In ospedale per appendicite, e mi veniva alla mente Salvador Allende. 11 Settembre 1973, colpo di stato CIA in Cile: 20.000 morti, altrettanti scomparsi. - @FucsiaMuscolare

Rientravo da scuola,entro in cucina e vedo tutta la mia famiglia d avanti alla tv,come ipnotizzata. Mi volto, guardo lo schermo e vedo secondo me una scena di un film..... Quindi chiedo: Perché guardate tutti così, è un film?! No, risponde mia madre è una vera tragediaFaccina che urla dalla paura - @Paola30502511

Ero a New York. Time Square. Ero in vacanza. Tre giorni prima ero proprio dentro il WTC..all’ultimo piano… - @Stefano_Gigli_

Stavo guidando, per radio Montecarlo parlano di un incidente a NY di un aereo su una torre. Poi annunciano allarmati di un altro. Giro la macchina e mi fiondo a casa, i miei che guardano la TV tranquilli e grido di mettere le notizie - @FuxxTheMatrix

Ero a letto con il mio bellissimo pupo di 3settimane...lui poppava ed io ascoltavo musica alla radio. Il volume era basso x non irritare il bimbo e pertanto ricordo di aver percepito la notizia del crollo di una torre... incredula e curiosa mi alzai velocemente dal letto, portandomi ovviamente dietro Jacopo attaccato alla mia enorme tetta ed accedi la TV in salotto... rimanemmo lì...di fronte a quell'orrore. Ricordo che tenni stretto stretto il mio bimbo per tutto il pomeriggio... spaventata, disorientata e preoccupata... molto preoccupata... sembrava la fine di un'epoca...una ferita mortale nell'inossidabile America. Oggi Jacopo ha 20anni ...ha letto ed ha visto tutto di quella drammatica giornata...e dopo 20anni l'attualità è l'Afghanistan...provo la stessa tristezza e rabbia di allora - ladry9942

A Manciano, prov di Grosseto, Maremma. In giardino, ascoltando musica. La radio smise di mandar musica e sentimmo la notizia, increduli.... - ma.rci9793

Stavo montando insieme a mio marito il video registratore per vedere cenerentola con le mie bambine. Sconvolgente passo la notizia e ci fermammo tutti. - rosalbacandido

Aspettavo i miei amici per preparare un esame universitario. Mi sono appisolato che c erano i Simpson; quando mi sono svegliato sembrava fosse un film ……. Ho realizzato dopo qualche secondo che la storia della nostra civiltà sarebbe cambiata per sempre - @sarde79

Sul treno Torino-Genova. Ho sentito un paio di ragazzi che riportavano la notizia di un grave attentato a NY. Finché non sono scesa ho creduto scherzassero per vedere le facce degli astanti - @chetempaccio

Ero al lavoro e in sala c'era un televisore acceso senza audio, sembrava che trasmettessero un film poi io e il collega ci siamo purtroppo resi conto che era il tg 2 - @Sailor_Cri

Ero in volo (pilota istruttore della polizia di stato).All'atterraggio ho trovato tutto il reparto davanti ai televisori - @ninodido8

A casa ,facevo ripetere la geografia a mio figlio che allora andava in 4°elementare, ci fermammo a guardare l aereo che si schiantava in una delle 2 torri, orribile . - Daisy Magnano

Ero casualmente in un grande magazzino reparto elettrodomestici e vedevo tutti i televisori esposti che trasmettevano le immagini delle torri. L’ audio era spento. Pensavo a un film. Poi ho visto arrivare il secondo aereo e a quel punto ho realizzato. - Rosario Di Giovanni

A casa in convalescenza, nessuno di noi dimenticherà mai dove si trovava quel giorno - Jessica Orrù

Davanti a un computer in una software house. Ho pensato che sarebbe cambiato il mondo, infatti e cambiato tutto. La guerra infinita. - Marco Marchisio

Mi trovavo a Trecate (NO)..Perché immessa in ruolo a scuola... - Francesca Solegiallo

In Australia all’inizio avevo pensato ad un film catastrofico! - Lorella Miconi

A casa di una collega a programmare percorsi didattici. Uno dei suoi figli ci ha interrotte. Ricordo il sentimento di incredulità che ci ha pervase. È stata la prima cosa di cui ho parlato in classe. Avevamo paura di una nuova guerra - Anna De Gironimo

A letto, con problemi legati alla gravidanza. Pensavo fosse un film, non volevo crederci. - Barbara Occhigrossi

Io ero di 8 mesi incinta della prima figlia e stavo tritando aglio, salvia e rosmarino. Accendo per caso canale 5 e vedo. E dico Che film è? Poi appare Mentana e capisco che è reale. Che angoscia immensa. - Francy Bonelli

Io ho partorito il giorno dopo è avevo già le prime avvisaglie delle doglie che non riuscivo a distinguere dal dolore che quelle immagini mi provocavano. Come fosse ieri… - Silvia Pezzuoli

Io stavo facendo le fotocopie del passaporto per un viaggio di lavoro in Malesia... Fortunatamente il viaggio non è saltato, ma volare in quel periodo faceva paura davvero...Pace a quelle povere anime.. - Zilli Skender Ale